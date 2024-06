Uffe fortalte offentligt om hjemløshed og krisecenter i håbet om at møde nye mennesker

Økonomien er ikke stor, og pengemanglen medvirkede også til, at han flyttede ind på krisecentret. Her kunne han få psykologhjælp og økonomisk ro på.

Nu arbejder den nye silkeborgenser som ufaglært omsorgshjælper og som vikar i andre småjob. Han har søgt boligstøtte, men har ikke fået svar endnu. Det gør, at pengene stadig er små.

Så lige nu sover han på en foldemadras på gulvet.

Boksmadras og fælles gåtur

Tilflytteren er blevet tilbudt en boksmadras. Og som tilflytter er hans opslag også blevet taget godt imod på andre måder. Han har også fået en masse forslag til aktiviteter i byen.

76-årige Grete Juhler fra Silkeborg er en af dem, der er kommet med et forslag. Hun har fået ham med på en gruppe-gåtur om mandagen. Over for TV MIDTVEST roser hun, at Uffe Hvidkær står så ærligt frem i sit opslag.

- Jeg synes bare, det er flot, siger Grete Juhler til TV MIDTVEST.

Pensionisten har et ganske godt kendskab til de fælles gåture for 30-40 mennesker. Hun er nemlig turleder.

- Deltagerne er modne mennesker, som bare er rummelige og har det godt sammen, så tænkte jeg, at så kunne vi tilbyde det, siger Grete Juhler.

Fynbo bliver nyjyde

Tilbuddet om gåturen er noget, Uffe Hvidkær sætter pris på, og han deltog allerede i mandags.

Nu er han klar på at tage imod mange flere af de muligheder, han er blevet gjort opmærksom på i Facebook-tråden.

For manden, der har boet størstedelen af sit liv på Fyn, er klar på at give det midt- og vestjyske en chance.

- Her i Silkeborg kunne jeg godt slå rødder, selvom jeg fynbo og lidt hjemmefødning. Nu prøver jeg som nyjyde, siger han med et smil i stemmen.

Uffe Hvidkær er blandt andet blevet glad for at bade i Almindsø og at gå ture i parken Lunden. Og så er han altså på møbeljagt.

Her har han allerede fået tilbud om hjælp. Han skal bare lige finde en bil til at transportere møbler i. For Uffe Hvidkærs Skoda Citigo er ikke helt stor nok, og den har heller ikke noget anhængertræk.