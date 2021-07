21.468.000 masker og mundbind er skrottet

- Det er et voldsomt antal, vi har været nødt til at kassere, fordi vores test har vist, at de ikke var gode nok, siger han.

- Det skal ses i lyset af et voksende behov for værnemidler under coronatiden og dermed en kraftigt øget efterspørgsel. Vi har dog hele tiden kunnet få nye leverancer af værnemidler, enten fra de samme leverandører eller fra andre firmaer, siger Kurt Espersen.

Skal kunne holde host, nys og blod ude

Region Syddanmark har ikke tjekket alle kasser med værnemidler, men har gennem stikprøver opdaget, at kvaliteten ofte ikke var i orden.

Mundbind og masker skal være så gode, at der ikke kan gå host, nys og blod gennem dem, for eksempel når læger og sygeplejersker bærer dem ved operationer og behandlinger.