Angst og depression rammer patienter efter hjertestop

Det er ikke kun træthed og hukommelsessvigt, som kan ramme de danskere, som overlever et hjertestop uden for sygehuset.

Et hjertestop kan også resultere i angst, PSTD eller depression. Det skal et nyt forskningsprojekt på Aabenraa Sygehus nu kortlægge. Hvert år rammes 5.400 danskere af et hjertestop uden for sygehusene.

- Når man overlever et hjertestop, så går der mange tanker i gang hos patienterne. Hvorfor har jeg fået et hjertestop, hvordan kommer jeg til at leve fremover og kan det ske igen?, fortæller læge Janna Maria Borg på Afdelingen for Hjertesygdomme på Aabenraa Sygehus, som står bag projektet.

Læge Janne Maria Borg oplever i sit arbejde med hjertestoppatienter, at både patienter og pårørende kan opleve store psykiske mén efter et hjertestop. Foto: Hans Lausten.

Et sundere Syddanmark Nu har du mulighed for at være med til at bestemme, hvad skal der forskes i i Region Syddanmark. Fem forskningsprojekter - ét fra hvert af regionens fem sygehuse - er med i projektet "Et Sundere Syddanmark", og det er op til borgerne via SMS-stemmer at bestemme, hvilke af projekterne der skal have del i en forskningspulje på to millioner kroner fra Region Syddanmark. Fælles for projekterne er, at de tilrettelagt sådan, at borgerne bliver inddraget i forskningen. Puljen fordeles med 1 million kroner til det projekt, der får flest SMS-stemmer, 600.000 kroner til andenpladsen og 400.000 kroner til tredjepladsen. Et Sundere Syddanmark er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV SYD. De fem deltagende sygehuse er Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmark. Vinderen kåres ved et finaleshow i Cortex Park i Odense som bliver sendt direkte på TV 2/Fyn og TV SYD Tirsdag den 3. november.

Ifølge Janna Maria Borg kan den psykiske påvirkning skyldes, at patienterne kommer så tæt på døden. Selvom der de senere år er flere, der overlever et hjertestop uden for sygehuset, så er overlevelsesraten i dag kun 16 procent. Og det er ikke altid patienternes psykiske tilstand, der kommer i første række, når patienten hastes til sygehuset.

- Der sker rigtig mange ting. Vi skal have fundet ud af, hvorfor patienten har fået et hjertestop, så det fysiske er rigtig meget i fokus, siger Janna Maria Borg.

Familie og pårørende rammes også

På Afdelingen for Hjertesygdomme på Aabenraa Sygehus oplever de, at patienternes familie og pårørende også påvirkes psykisk.

- Patienterne er ofte ikke ved bevidsthed, så de pårørende oplever episoden på en hel anden måde. Jeg ser, at de er mere påvirket psykisk efterfølgende, fortæller Janna Maria Borg.

I forskningsprojektet vil forskerne interviewe patienter, der har overlevet hjertestop, og undersøge, hvor mange af patienterne og deres pårørende, som påvirkes psykisk.

Håbet er i sidste ende at lave et sygeforløb, så patienter og pårørende får hjælp til at håndtere livet efter hjertestop uden psykiske mén.

- Vi skal sørge for, at patienter og pårørende bliver fulgt så godt som muligt, og at problemerne bliver opsporet tidligere, før det går alt for galt, siger Janna Maria Borg.