Bent lå i respirator i seks måneder: Nu kæmper han for at kunne stå og gå igen

Ingen havde derfor drømt om, at det nærmest ville tage livet af Bent Christensen, da han som resten af familien blev smittet med coronavirus. Men Bent Christensen måtte indlægges og kom først fra sygehuset efter 8 måneder. En periode, hvor han flere gange svævede mellem liv og død.

- Vi har været derude, hvor vi har skulle leve fra minut til minut. Jeg turde ikke gå fra min telefon, så den har jeg også haft med på toilettet, fordi man vidste aldrig, hvornår lægerne ringede og kaldte os ind, fortæller en meget berørt Anita Christensen.

Men de to søstre og deres mor gav aldrig op. Selvom Bent Christensen lå i respirator, gav de ham pep-talks og sang for ham.

- Vi har haft nogle få øjeblikke, hvor vi tvivlede på, om vi holdt ham i live for vores egen skyld. Men vi kunne mærke, at han var der, og vi skulle blive ved med at kæmpe for ham, fortæller datter Dorthe Christensen Pabst.