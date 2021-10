Borgmestre uenige om nyt forslag i Lillebælt

Den mening deler Koldings borgmester, Jørn Pedersen (Venstre), men han kritiserer også Radikale Venstre.

- Byrådet i Kolding, inklusive Radikale Venstre, har indstillet Stenderup Nørreskov til at være naturnationalpark. De kunne i samme omgang have foreslået, at Lillebælt skulle være med. Det er ren valgkamp, siger han.

Jørn Pedersen stiller desuden spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at anlægge en naturnationalpark til vands.

Fredericia positiv

Merete Due Paarup (Radikale Venstre) afviser over for TV SYD, at det er "ren valgkamp".

- Det handler om, at vi i lang tid har haft Lillebælt på dagsordenen, og at der nu er en snak om naturnationalparker, siger hun.

Fredericias borgmester, Steen Wrist Ørts (Socialdemokratiet) er umiddelbart positivt stemt over for en naturnationalpark i Lillebælt.

Han ønsker, at man undgår at dumpe havneslam, udlægger nye stenrev og går i dialog om, hvordan man kan gøre noget ekstra for Lillebælt.

- Hvis det er den retning det går i, så er det det rigtige at gøre, siger han.