Chokbølger: Pantfrie tyske dåser kan blive fortid

I maj sidste år fortalte glade fynske købmænd desuden, at de kunne mærke en klar stigning i salget, efter det var blevet umuligt at købe drikkevarer syd for grænsen.

Og nu kan samme købmænd muligvis se frem til, at den stigning kan blive mere eller mindre permanent, hvis Dansk Erhverv for held med deres opgør mod de pantfrie dåser.

Sender klart signal

Dansk Erhverv understreger, at dommens konklusioner skal nærlæses for at se, hvordan det stiller de danske forhandlere.

- Men det her er et klart signal om, at der er noget i det tyske system, som skal undersøges nærmere, og det tyder på, at der er regler, der ikke bliver overholdt, lyder det.

De mange pantfrie dåser fra Tyskland er skidt for miljøet, for mange havner i sidste ende i den danske natur.