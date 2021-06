Chokbølger: Pantfrie tyske dåser under pres

- I Dansk Erhverv har vi gennem en årrække kæmpet denne sag, som skaber en mærkbar ulige og urimelig fordel for de tyske grænsebutikker og et kæmpe stort miljøsvineri, siger Lotte Engbæk Larsen, der er markedschef for detailhandel i Dansk Erhverv og tilføjer:

- Vi bruger alle redskaber i værktøjskassen til at bekæmpe den absurde situation. EU-rettens vurdering af vores klage hælder EU-kommissionen ned af brættet.

Han understreger, at dommens konklusioner skal nærlæses for at se, hvordan det stiller Dansk Erhverv.

- Men det her er et klart signal om, at der er noget i det tyske system, som skal undersøges nærmere, og det tyder på, at der er regler, der ikke bliver overholdt, lyder det.

De mange pantfrie dåser fra Tyskland er skidt for miljøet, for mange havner i sidste ende i den danske natur.

Derfor er der også glæde i Danmarks Naturfredningsforening over dagens afgørelse.

- Begge lande har velfungerende retursystemer, og det er fuldstændig grotesk, at der ikke også er pant på grænsedåserne, siger miljøpolitisk chefrådgiver Mette Ranfelt.

To tyske delstater undtaget pant

Tilbage i marts 2016 klagede Dansk Erhverv til EU-kommissionen om den manglende pant på dåserne i grænsehandlen.

Afgørelsen dengang blev afvist.

I de fleste delstater i Tyskland er der pant på engangsemballage.

Men en afgørelse i kommissionen har sidenhen afgjort, at der i de to tyske delstater, som grænser op til Danmark, Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern, undtagelsesvis ikke skal være pant på engangsemballage herunder sodavand og øl.

Begrundelsen hed, at den pantfrie emballage skulle bortskaffes uden for Tyskland.

Det er netop, hvad de udenlandske kunder i grænsebutikkerne, heriblandt danskerne, underskriver, når sodavand og øl havner i bagagerummene og fragtes over den dansk-tyske grænse.