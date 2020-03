Corona-frygt stopper håndtryk hos Middelfart-brandmænd

På grund af frygten for corona-virus må Brandmændene i Middelfart ikke længere give hånd, når de siger goddag til hinanden.

Det fremgår af et informationsbrev, som direktør Jarl Vagn Hansen i Trekantområdets Brandvæsen har udsendt om corona-forholdsregler til alle medarbejdere og frivillige.

Ud over en opfordring til at følge de normale hygiejneregler om god håndhygiejne, så indeholder brevet også en instruks til alle om at stoppe med at give håndtryk, når de hilser på hinanden.

- Vi har en stærkt indgroet kultur med at give håndtryk til hinanden ved vagtskifte. Det er normalt en god tradition, men i den aktuelle situation bliver vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at forhindre, at vores medarbejdere og frivillige bliver syge og skal i karantæne, siger Jarl Vagn Hansen til TV SYD.

Kan ikke erstatte syge medarbejdere

Selvom kun ti danskere indtil videre er blevet smittet med coronavirus, så vil karantæneramte medarbejdere hos Trekantområdets Brandvæsen betyde, at det bliver svært udføre slukning og andet redningsarbejde og hjælpe de borgere, der har brug for hjælp.

- Vi kan ikke bare erstatte nøglemedarbejderne, og der er grænser for, hvor mange ekstravagter som andre kan holde til. Derfor har jeg valgt for en sikkerheds skyld at sætte en midlertidig stopper for traditionen med håndtryk ved vagtskifte og andre interne møder, siger Jarl Vagn Hansen.

Han er også formand for foreningen Danske Beredskaber, der omfatter alle kommunale beredskaber. Her har man endnu ikke udsendt nogen overordnet instruks - men følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne.

Trekantområdets Brandvæsen betjener en befolkning på næsten 360.000 indbyggere i Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen kommuner med omkring 500 medarbejdere fordelt på 20 brandstationer.