Dorthe var så svimmel, at hun lå på gulvet og kastede op i 48 timer: - Jeg var mega bekymret, for det var så voldsomt

Forsker Helle Agger-Nielsen fra Sydvestjysk Sygehus vil derfor indføre dem i Fælles Akut Modtagelse – i daglig tale skadestuen - hvor patienter med akut svimmelhed kommer ind.

- Hvis en sygeplejerske allerede her kunne sætte brillerne på patienterne, kunne man hurtigt få en ide om, hvilken retning man skal i for at kunne stille en diagnose, siger hun.

Hun vil også indføre, at alle patienter med det samme skal MR-scannes for at afgøre, om der er tale om en blodprop i hjernen. Og så skal de tilbydes systematisk genoptræning via en app.

- Genoptræningsdelen ved akut svimmelhed er fuldstændig overset, så vi vil undersøge, hvordan det kan hjælpe patienterne, forklarer Helle Agger-Nielsen.

- Det er selvfølgeligt dyrere at skulle teste med V-HIT-briller og MR-scanne folk, men jeg tror på, at pengene vil blive sparet i den anden ende, når det kan hjælpe folk hurtigere tilbage til hverdagen, siger hun.