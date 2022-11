Efter sammenbrud i vagtlæge-forhandlinger: - Begyndelsen på enden for den struktur, vi kender

Når forhandlingerne om en ny vagtlægeaftale i Region Syddanmark er brudt sammen, så er det faktisk ikke unormalt blandt regionerne.

Flere andre regioner har nemlig oplevet ikke at kunne nå til enighed med Praktiserende lægers organisation, PLO.

De har i stedet selv overtaget driften af lægevagterne.

Det fortæller Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for velfærd (VIVE).

- Det er den vej, udviklingen går, hvor regionerne hjemtager opgaven med lægevagterne, så de selv står for driften i stedet for, at PLO gør det. Så i den forstand er det ikke overraskende, siger Jakob Kjellberg.

Fredag har Region Syddanmark og PLO Syddanmark meldt ud, at det ikke er lykkes at nå til enighed om en ny vagtlægeaftale.

Det betyder dog ikke, at man fra i dag ikke kan komme til vagtlæge.

Det betyder bare, at vagtlægeordningen fremover udelukkende kører på PLO's egne vilkår - ligesom den i øvrigt har gjort siden marts 2022, hvor PLO opsagde aftalen med regionen.

Kører bedst i Midtjylland

Men hvordan ser det så ud i de andre regioner?

I Region Midtjylland kører man fortsat videre med PLO.

- Det er nok en af de regioner, der kører bedst. De har på en eller anden måde motiveret folk til at tage vagterne, fortæller Jakob Kjellberg.

Men sådan ser det dog ikke ud i de andre regioner.

Problemer med ventetider

I Region Sjælland måtte PLO ifølge Jakob Kjellberg erkende, at det var meget vanskeligt at stille med folk til lægevagterne.

Derfor måtte de smide håndklædet i ringen.

Han mener dog ikke, at det har været nemmere for Region Sjælland at løse opgaven.

- De har haft nogle store udfordringer med at få ventetiderne ned på deres vagttelefon. Det bøvler de ret meget med, og det er ikke super smooth. Nogle dage har folk meget vanskeligt ved at komme igennem, fortæller han.

Jakob Kjellberg fortæller, at Region Nordjylland også bevæger sig i en retning med hjemtagning.

- Hvis den her falder i Region Syddanmark, og Region Nordjylland også bevæger sig i en retning med hjemtagning, så ligner det jo begyndelsen på enden for den vagtlægestruktur, vi kender.