Elfærge afspærret – myndigheder må stadig ikke komme ombord

Merudgiften til at bygge den eldrevne færge fremfor en konventionel diselfærge forventes at være tjent hjem inden for otte år.

Elfærgen kan sejle op til 22 sømil (40 km, red.) på én opladning. Det er syv gange længere end hidtil muligt for en elfærge.

Hvad nu?

Det store spørgsmål er nu, om Ellen kan blive repareret hurtigt eller må tages ud af sejlplanen i længere tid.

I princippet mener Keld Markmann Møller godt, at Ellen kan sejle videre med de 17 ud af 20 batteristrenge. Men det vil kræve, at Ellen sejler en tur mindre om dagen og bruger længere tid på at blive ladet op.

Næste spørgsmål er så, om det overhovedet er sikkert at sejle med en færge, hvis batterier kan bryde i brand.

Men Keld Markmann Møller forsikrer om, at alle sikkerhedsprocedurer og -anlæg er i orden.

Der findes to typer skumslukningssystemer i batterirummet foruden et sprinkleranlæg, som er sidste udvej.

Derudover findes der både et skumslukningssystem og en vandkanon på øverste dæk, som kan blive kølet ned ved en eventuel brand.