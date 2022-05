Finn fik amputeret det ene ben: - Det hele slog bare fra og blev sort

Finn Hansen rydder af bordet efter kaffen. Det er ikke nemt, for det foregår i kørestol. I det hele taget er hans hverdag vendt op og ned, siden han fik amputeret det ene ben.

- Det kan man ikke forestille sig, før man har prøvet det. Det er svært at gøre op i ord. Alle de ting du kan på to ben, kan du ikke på et, fortæller han.

Det har derfor været noget af en omvæltning for Finn Hansen og hans kone Inga Thorlak, efter han i december 2020 fik amputeret sit højre ben. De er blandt andet blevet nødt til at forlade deres hus til fordel for et mindre og bedre indrettet hus til kørestolsbrugere.

- Man skal starte forfra mere eller mindre. Finn kan jo ikke ret meget i forhold til før. Derfor måtte vi også flytte, for jeg kunne ikke klare alt inde og ude i det gamle hus, fortæller Inga Thorlak.

Alt gik i sort, da dommen kom

Finn Hansen har været aktiv det meste af sit liv og spillet både håndbold og været på fisketure. Men da han begyndte at få åreforkalkninger i benet, blev det gradvist til færre aktiviteter.

- Når jeg var på fisketure, blev jeg nødt til at tænke på, hvor langt jeg gik ud, for jeg fik ondt i benene og skulle jo tilbage igen, forklarer han.