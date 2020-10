Flemming blev helbredt for kræft, men fik corona på OUH

For nylig skrev Flemming Lund Jensen sit testamente. Den 71-årige pensionist fra Branderup var bange for at dø af kræft i spiserøret. Eller af sin kræftoperation.

Men operationen lykkedes, og Odense Universitetshospital reddede hans liv. Til gengæld blev han smittet med en anden livstruende sygdom, covid-19, da han var indlagt efter operationen.

- Otte dage efter operationen kom overlægen ind og sagde "Flemming, vi har en god nyhed, og vi har en dårlig nyhed. Hvad vil du have først?" "Jamen, så må jeg jo få den dårlige først". "Du har covid-19". Den gode nyhed var så, at jeg ikke havde kræft, siger Flemming Lund Jensen til TV SYD.

Læs også SDU-professor bakker op om internationalt studie: Åbn jeres samfund

Ingen mundbind

Inden indlæggelsen viste en test, at han ikke havde covid-19. Dagen efter blev han indlagt på OUH, hvor kirurgerne den 21. september fjernede en del af hans mave og en del af hans spiserør.

Den 25. september blev han podet for covid-19 igen, fordi en af medarbejderne var smittet. Prøven var negativ, men Flemming Lund Jensen var meget bekymret.

- Personalet sløsede med min sikkerhed, da jeg var indlagt efter operationen. De holdt ikke afstand, og de bar ikke mundbind eller handsker, selv om jeg bad dem om det. Jeg sagde til sygeplejerskerne, at jeg lige var opereret, og at jeg også er hjertepatient. Men jeg kunne godt mærke, at de var lidt sure over, at jeg sagde det, siger Flemming Lund Jensen.

Et halvt år uden børnebørn

Han forventer, at sygehuset tager højde for covid-19. Ligesom han og mange andre har gjort i lang tid.

- Mit hjerte er svagt, så i over et halvt år har jeg hverken set mine to voksne døtre eller mine seks børnebørn. Fordi vi skal passe på hinanden. Men man passede ikke på mig på hospitalet, som de er ansat til, siger Flemming Lund Jensen.

Patienten var meget ked af det og græd, da han fik at vide. at der var en personel, som blev smittet af COVID. Angiver, at hvis han får COVID19, så kan han dø af det.

Klager over sygehuset

Lige nu er han isoleret i sit hus sammen med sin kone og voksne søn. Han vil skrive til Patientklagenævnet, når han bliver rask.

- Jeg er ikke ude efter erstatning. Men jeg vil gerne vide, hvordan covid-19 kommer ind på en afdeling med meget syge patienter, som alle sammen har været gennem store operationer. Mit mål er, at de siger til selv, at de skal tage vare på deres patienter. Den nemmeste måde at gøre det på, det er at tage maske på. Der er en risiko ved alting, men må jo sikre sig bedst muligt, siger Flemming Lund Jensen.

Hospitalet beklager

Lægelig direktør på Odense Universitets Hospital, Bjarne Dahler-Eriksen, oplyser, at to patienter og tre medarbejdere blev smittet ved udbruddet på Kirurgisk Afdeling.

- Man skal jo ikke blive syg af at komme på hospitalet, og vi er rigtigt kede af, at det er sket. Det er sket på trods af, at vi fulgte de centrale retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, siger Bjarne Dahler-Eriksen til TV SYD.

Flemmings forløb Torsdag 3. september: Flemming Lund Jensen får konstateret kræft i spiserøret på OUH i Svendborg. Mandag 14. september: Forundersøgelse på OUH, hvor han indvilger i at blive opereret den 21. september. Han har et svagt hjerte, så operationen er risikabel, fordi den kan give ham atriumflimmer og få blodtrykket til at falde. Lørdag 19. september: Test for covid-19. Prøven er negativ. Søndag 20. september: Han bliver indlagt på OUH i Odense. Mandag 21. september: Flemming Lund Jensen opereres for kræft i spiserøret. Ved operationen fjernes en del af hans mave og en del af hans spiserør. Alt går godt. Fredag 25. september: Han bliver testet negativ under indlæggelsen. Men OUH noterer i hans journal, at han ”er podet for COVID19, da der er en personel som er COVID19 positiv. Patienten var meget ked af det og græder, da han fik at vide. at der var en personel, som blev smittet af COVID. Angiver, at hvis han får COVID19, så kan han dø af det. Afd. sygeplejersker har talt med patienten, og har informeret ham, at han ikke har mødt personel, som har COVID, da han kom kun i onsdags”. Lørdag 26. september: Flemming Lund Jensen udtrykker bekymring for corona-risikoen. I hans journal har OUH skrevet ”Patienten har været noget bekymret for hele situationen i afdelingen, men har gået med sit visir ved mobilisering og været tryg ved dette”. Tirsdag 29. september: Prøve på OUH viser, at Flemming Lund Jensen er smittet med covid-19. Se mere

Skærpede regler

Retningslinjerne blev ændret 28. september. Dagen efter blev Flemming Lund-Jensen testet positiv.

- Indtil regelændringen skulle medarbejdere have ansigtsværn på, hvis de i over 15 minutter var tættere på patienten end én meter. Det er lavet om nu, og det er en rigtig god idé, tror jeg. Men de nye retningslinjer er ikke kommet tids nok til, at det har kunnet hjælpe de berørte patienter, siger Bjarne Dahler-Eriksen.

Patienten var utryg og bad personalet tage maske på. Burde de ikke gøre det, selv om reglerne ikke krævede det?

- Jeg tænker, at man som sundhedspersonale skal være i en god dialog med vores patienter og borgere. Og hvis borgerne er meget bekymrede, så er det ikke en stor ting for et personale at have mundbind eller ansigtsvisir på, siger Bjarne Dahler-Eriksen.

Grænsen er to meter

De nye retningslinjer siger, at personalet skal bære mundværn, hvis afstanden til patienten er mindre end én meter, uanset hvor lang tid det tager. Hvis der er tale om sårbare patienter, skal man allerede bære mundværn, når afstanden er under to meter.

- Men i Region Syddanmark vil vi ikke skelne mellem patienterne. Her vil personalet bære mundværn, når afstanden er under to meter, og det gælder i forhold til alle vores patienter, siger Bjarne Dahler-Eriksen til TV SYD.

Læs også Ventetider er faldet: - Vi advokerer stadig for, at man tænker sig om

Sundhedsstyrelsen: Ingen kommentar

TV SYD har bedt Sundhedsstyrelsen svare på, hvorfor styrelsen har skærpet retningslinjerne. Og hvorfor man ikke har gjort det tidligere i den periode, hvor covid-19 har hærget Danmark.

Sundhedsstyrelsen har ikke ønsket at svare på TV SYD's spørgsmål.