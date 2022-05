Forskere vandt en million i tv-program: Sådan har de brugt pengene

Onsdag løber årets udgave af "Et Sundere Syddanmark" af stablen, og du kan stadig nå at stemme på dit favorit forskningsprojekt. Se de fem finaleprojekter her.

Patienter, pipetter og proteiner

Vinderchecken har blandt andet betydet, at Nadia Bødker Pedersen har fået sin daglige gang på Enheden for Tromboseforskning på Sydvestjysk Sygehus. Hun er ph.d.-studerende, og siden september 2021 har hun haft ansvaret for forskningsprojektet om fedme.

Forsøgsdeltagerne i projektet er patienter, der er indstillet til at skulle have en fedmeoperation. Det er nemlig sådan, at der i blodet findes forskellige varianter af et særligt protein, som kaldes fibrinogen, og mængden af disse varierer fra person til person.

- I projektet vil vi undersøge patienternes blod og fedtvæv. Vi har nemlig en teori om, at dem, der bliver syge af at være overvægtige og udvikler fedtlever, er nogle, der har særligt meget af en type af disse proteiner i blodet, fortæller Nadia Bødker Pedersen, der er ph.d.-studerende og forskningsansvarlig på projektet.