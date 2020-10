Fynsk youtuber skal få flere til at tage SOSU-uddannelsen

Han har været livredder, og han har været dyrlæge. Han har i hvert fald prøvet det for en dag, og nu er turen kommet til social- og sundhedsfaget.

22-årige Rasmus Brohave fra Svendborg er kendt af mange børn og unge i Danmark. Han har knap 300.000 følgere på Youtube og det samme på det sociale medie Instagram.

Nu skal Rasmus Brohave med sit talerør til særligt den unge generation få flere til at vælge SOSU-uddannelsen. Det gør han i sin serie "Hvad kan jeg blive?" på Youtube.

Ifølge en opgørelse fra FOA kommer vi i 2028 på landsplan til at mangle 41.000 ansatte i ældreplejen, hvis vi vil opretholde en ældrevelfærd på nuværende niveau.

Fra ung til ung

I en undersøgelse blandt de nuværende social- og sundhedsstuderende på Social- og Sundhedsskolen kom 19-årige Camilla Jørgensen med idéen om at bruge den kendte youtuber.

- Jeg nævnte, at jeg synes, de skal bruge os unge på uddannelsen eller kendte. Derfor nævnte jeg Rasmus Brohave, fordi jeg selv har set serien og tænkte, at det var noget, man kunne bruge, fordi det kommer fra en ung, siger Camilla Jørgensen fra Vejle.

Som sagt, så gjort. For Rasmus Brohave bed på idéen, og torsdag er videoen - hvor han for en dag er social- og sundhedsassistent på skolen i Fredericia - udkommet på Youtube.

Et bedre billede

Camilla Jørgensen håber, at Rasmus Brohave kan være med til at lokke flere unge til at tage SOSU-uddannelsen, som hun selv er i gang med.

- Jeg håber, videoen vil give et indblik i, at vi lærer mange forskellige ting på forskellige måder. At det ikke kun er de fordomme, man hører, siger hun.

Hun har selv valgt uddannelsen som social- og sundhedsassistent, fordi hun gerne vil være fysioterapeut, men ikke var klar til gymnasiet efter folkeskolen.

Mere information om uddannelsen

Hos UU Kolding, hvor de rådgiver unge om uddannelsesvalg, fremhæver de også problematikken i, at mange ikke ved, hvad uddannelsen indebærer.

- Det har ikke den høje status, og så tror jeg, at der ligger et potentiale i at informere om, hvad uddannelsen også er. Jeg tror, der er en udbredt forståelse af, at hvis man er social- og sundhedsuddannet, så skal man udføre pleje på ældre mennesker. En stor del er også ansat i plejesektoren, men det handler også om at formidle de mange andre ting i uddannelsen, siger Bjarne Juhl Olesen, UU leder hos UU Kolding.

Hos UU Kolding besøger de blandt andet grundskolerne. Men de opsøger også unge uden job og uddannelse og forsøger at motivere dem og spørge ind til, om de kan se sig selv i uddannelsen.

- Vi ved godt, at det er et samfundsproblem over hele landet, så vi forsøger at sætte initiativer i gang med SOSU-skolerne - både for dem, som går i skole, og dem der ikke gør, siger Bjarne Juhl Olesen.