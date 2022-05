Gammel sejlrute genopstår i Lillebælt

Året 1935 var på mange måder et skelsættende år for den lille by Snoghøj ved Fredericia.

Det var her, Den Gamle Lillebæltsbro blev indviet, og det betød, at færgeoverfarten mellem Snoghøj og Middelfart sluttede. En rute, der ellers var den mest populære vej over Lillebælt.

Nu genopstår turen 87 år senere. Denne gang uden at fragte folk i biler, men i stedet kan lokale og turister hoppe med på skibet Aventura sommeren over på den over syv sømil lange rute.

- Vi har i lang tid kæmpet sammen om at få en tredje Lillebæltsforbindelse. Det er lidt historisk, at vi nu får bådforbindelsen tilbage mellem Fredericia og Middelfart, Steen Wrist, fra Socialdemokratiet.

- Noget af det bedste farvand

Det er Bridgewalking Lillebælt, der siden opstarten har samlet et pænt overskud, som nu kan bringes i spil til en række tiltag for at gøre det mere attraktiv at være i både Fredericia og Middelfart som turist.

Og det er et helt unikt sted at tage turisterne med på den historiske tur, lyder det fra skipperen på Aventura.

- Vi sejler jo i Naturpark Lillebælt, og for mig er det noget af det bedste farvand, siger Henrik Traugott-Olesen.

Derfor kommer skipperen på Aventura også til at give de rejsende lidt ekstra historie på farten for at kunne dele begejstringen.

- Så får de fortalt nogle historier undervejs om broerne selvfølgelig, om bygningen, om færgestedet, hvor vi ligger, og færgeruten, der var der i gamle dage, siger han.

Skibet Aventura kommer til at sejle fire gange i ugen. Første sejltur er den 20. juni.