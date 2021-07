Hundeforening oplyste, at den samarbejdede med dyrlæge - men han havde aldrig hørt om den

5. oktober 2020 lavede Fødevarestyrelsen en ordinær kontrol af New Hope, hvor det blev konstateret, at den tilsynsførende dyrlæge endnu ikke havde været på besøg. Det skulle de få gjort inden årsskiftet, lød beskeden.

I december 2020 hyrede New Hope Steffen Knold til en anden opgave. At skyde en løssluppen hund på Ærø med en bedøvelsespil. Han trak sig senere fra opgaven, fordi han synes, at det hele var for mærkeligt. Dette skrev Fyns Amts Avis.

New Hope glemte dog at oplyse Steffen Knold om, at de havde anført ham som deres tilsynsførende dyrlæge knap seks måneder tidligere.

"Jeg var målløs"

Men det fandt Steffen Knold ud af den 14. januar 2021, da Karin Sørensen fra internatet Husdyrenes Vel i Ringe gjorde ham opmærksom på det.

- Jeg var helt målløs, da jeg fandt ud af det. Det er vanvittigt, at det kan lade sig gøre, siger Steffen Knold til TV SYD.

Han fortæller, at første gang, han hørte om New Hope, var, da de hyrede ham til at bedøve den løsslupne hund på Ærø.

Men han kender godt Silke Dior Sommer, som er stifter og ejer af New Hope. Hun har nemlig brugt ham privat som dyrlæge. Det bekræfter hun i et skriftligt svar til TV SYD.

- Jeg anvendte Steffens klinik privat, og Fødevarestyrelsen meldte ud, at vi blot kunne anføre en dyrlæge og så tale med denne klinik og få deres accept hertil. Førend vi nåede at få dette formidlet videre, stod vi med flere sager, hvorfor vedkommende valgte at komme med den udtalelse om, at han ikke var kontaktet. NHDK (New Hope, red.) har siden fået en god dyrlægeklinik tilknyttet og følger hermed lovkravet, skriver hun.

Steffen Knold skrev samme dag, han blev gjort opmærksom på problemet, nedenstående brev til Fødevarestyrelsen: