Minister kaldes i samråd: Politikere rystede over historier om fynsk hundeforening

- Nogle burde stilles til ansvar og straffes for det her svineri. Jeg vil spørge ministeren om omfanget, og hvordan det kan sikres, at det er sunde og raske dyr, som importeres til Danmark, siger Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti.

Fuldstændig uacceptabelt

Venstres Erling Bonnesen kalder New Hopes import af hunde "formentlig ulovlig".

- Det er fuldstændig uacceptabelt det, de (New Hope Denmark, red.) har gang i med at importere på den her måde. Det vil jeg råde dem til at stoppe med omgående. Importen er formentlig ulovlig og samtidig er der risiko for, at de slæber nye sygdomme til Danmark. Jeg håber, at Fødevarestyrelsen og myndighederne træder i karakter, siger han og fortsætter:

- Senere i dag vil jeg stille et spørgsmål til ministeren og bede om en redegørelse for problemstillingen i forhold til import af gadehunde på landsplan. Vi skal vide, om der er tale om enkelte tilfælde, eller om der er en stigende tendens med den her problematiske import, som kræver handling, fortæller Erling Bonnesen.

Ligesom flere af de øvrige politikere vil inddrage fødevareminister Rasmus Prehn (S), vil SF's Karina Lorentzen gøre det samme.

- Jeg vil spørge fødevareministeren, om der kan komme kontrol, når hundene kommer til Danmark. Når der er så mange problemer, må Fødevarestyrelsen få New Hope til at fremlægge dokumentation for, at hundene er testet og undersøgt. Men umiddelbart lyder det ikke til, at Fødevarestyrelsen har gjort det godt nok, siger hun.

Enhedslisten, Radikale Venstre og Liberal Alliance er ikke vendt tilbage på TV Syds henvendelser.