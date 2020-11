Oliver vejede kun 808 gram ved fødslen – nu er han i fuld vigør

Det går raskt for sig på stuegulvet i parcelhuset i Bramming, når Oliver på 16 måneder leger med sin mor, Anja Gram Skytte. Den lille dreng kan - som sine jævnaldrende - både kravle og gå. Men det er ingen selvfølge:

- Jeg er megastolt af ham, siger Anja Gram Skytte om sin søn, der blev født med akut kejsersnit hele tre måneder før tid.

For pludselig blev Anja Gram Skytte, der i forvejen var mor til to børn, diagnosticeret med svangerskabsforgiftning. Og det var i så svær en grad, at både Anja og Oliver risikerede at miste livet. Hun er derfor utrolig taknemmelig for den behandling, som hun fik på sygehuset.

Og derfor håber hun inderligt, at forskerne fra Sydvestjysk Sygehus, der sidste år vandt en million kroner i konkurrencen ”Et Sundere Syddanmark”, lykkes med at finde årsagen til sygdommen. For dén viden vil måske kunne bruges til at forebygge sygdommen fremover.

Anja Gram Skytte med sønnen Oliver. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen/TV Syd

- Vores lille supermand

Mens Oliver, som Anja Gram Skytte kærligt kalder for ”vores lille supermand”, nyder hyggestunden på stuegulvet, er det mere end bare hyggeligt for hans mor. Det er så meget skønnere end, hvad hun havde frygtet for et år siden:

- Det er bare så dejligt at se ham kravle rundt og lege og have det godt. For det var ikke nødvendigvis, de tanker vi havde, da vi blev udskrevet fra sygehuset dengang, siger Anja Gram Skytte til TV SYD.

To mio. kr. fordeles ved finaleshow tirsdag

Tirsdag aften klokken 18.30 bliver dette års vinder af ”Et Sundere Syddanmark” kåret ved et finaleshow som sendes på TV 2 Fyn.

Det er seere og brugere fra TV 2 Fyn og TV Syd der via SMS-stemmer afgør, hvordan årets præmiepulje på to millioner forskningskroner fra Region Syddanmark, bliver fordelt.

Det projekt, der får flest stemmer, får en check på en millioner kroner, mens der er henholdsvis 600.000 kroner og 400.000 kroner til nummer to og tre.