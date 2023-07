Rederi bekræfter brand i batterier – dato for sejlads usikker

Du må væbne dig med endnu mere tålmodighed, hvis du gerne vil nyde en stille overfart mellem Als og Ærø.

Ærøfærgernes direktør, Keld Markmann Møller, oplyser til TV SYD, at elfærgen 'Ellen' tidligst genoptager sejladsen 24. juli, men at det sandsynligvis bliver senere.

- Vi skal først have lavet rapporten, så vi kan sikre os, at det ikke sker igen. Nu har vi konstateret, at det var en brand, og vi kan se, at det tager lidt længere tid, siger Keld Markmann Møller.

Tirsdag udbrød der brand i det ene af de to batterirum på færgen, der udelukkende er eldreven, og som ved sin jomfrutur i 2019 var verdens kraftigste elfærge med en rækkevidde på 40 kilometer.

'Ellen' er af britiske BBC også blev kaldt en Tesla på havet.