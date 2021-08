Spøgelsesgarn på havbunden hjemsøger Lillebælt

Syd for Fænø var den tyske miljøorganisation One Earth One Ocean tirsdag nede i 10 meters dybde.

Men ikke for at fiske.

Dykkerne fra organisationen har været i gang med at fjerne gamle og efterladte fiskenet fra havbunden - også kaldet "spøgelsesnet". Det gør de for at forbedre levevilkårene for fisk og dyrelivet. Nettene bliver i værste tilfælde dødelige for blandt andet havpattedyr, fisk, havfugle og bløddyr.

Miljøorganisationen arbejder sammen med Scientific Diving Association og har på andet år arrangeret en kampagne i Lillebælt, hvor de er på jagt efter net og andre marine efterladenskaber på havbunden.