Vandt en million - nu gør pengene gavn for andre

Det var en overvældende aften for Anne Cathrine Godtfredsen, da hun en oktoberaften i fjor kunne køre hjem fra det store finaleshow på SDU i Kolding med en overdimensioneret check pålydende 1.000.000 kroner.

Læs også Smittetallet på Fyn er faldet

- Det var jo en fantastisk dag, siger speciallæge Anne Cathrine Godtfredsen, da vi viser hende optagelserne fra finaleaftenen, hvor hun stod på scenen i konfettiregn og fik overrakt den store check i det tv-transmitterede finaleshow.

Forskning fra hele Region Syddanmark

De mange penge var hovedpræmien i ”Et Sundere Syddanmark” – forskerkonkurrencen, der er arrangeret i samarbejde mellem Region Syddanmark, SDU, TV 2/Fyn og TV SYD.

De fem sygehuse i Region Syddanmark deltager hvert med et forskningsprojekt, der har til formål at bringe ny viden på banen til gavn for os alle. Det kan for eksempel være med til at forhindre sygdomme, smidiggøre behandlinger eller give patienter og pårørende bedre redskaber til at tackle en svær tid, for blot at nævne nogle af projekterne.

På tirsdag er der finale i årets udgave af ”Et Sundere Syddanmark” – og du kan være med til at bestemme, hvem der skal køre hjem med den store millioncheck i år - læs mere her

- Pengene har gjort en stor forskel

Tilbage til sidste års vinder, som vi er taget ud for at besøge og høre, hvordan det går med forskningsprojektet, og om de mange penge er kommet i arbejde.

Millionpræmien var øremærket til det forskningsprojekt, som Anne Cathrine Godtfredsen, sammen med sine kolleger, netop havde taget de indledende skridt til sidste år.

De ville undersøge, hvorfor gravide risikerer svangerskabsforgiftning. En sygdom, som hvert år rammer 70.000 kvinder på verdensplan, og som der, ifølge speciallægen, stadig mangler basal viden omkring:

- Det er en sygdom, som vi har kendt til gennem rigtig mange år, og vi ved stadigvæk ikke, hvorfor den opstår. Svangerskabsforgiftning kan være superlumsk og farlig for både mor og barn, siger Anne Cathrine Godtfredsen til TV Syd.

Efter euforien over sejren i ”Et Sundere Syddanmark” gik holdet bag forskningsprojektet på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg hurtigt i gang med arbejdet, der nu fik et ekstra boost:

- Det har betydet, at vi kunne komme lynhurtigt i gang. Lige så snart tilladelserne var på plads, kunne vi begynde at inkludere patienter i projektet, og det skete allerede i januar måned. Så pengene har virkelig gjort en stor forskel, siger Anne Cathrine Godtfredsen.

Læs også Odins Bro lukkes for sidste gang

Sygdommen er stadig en gåde

Årsagen til svangerskabsforgiftning er endnu ikke fundet, men Anne Cathrine Godtfredsen er optimistisk og håber på, at forskningsprojektet, der forventes afsluttet om et par år, vil kunne kaste mere lys over årsagen til at nogle gravide pådrager sig sygdommen, der i yderste konsekvens kan være livstruende for både mor og barn.

Her kan du læse mere om sidste års vinderprojekt

Årets vinder bliver kåret i finaleshowet, som sendes direkte på TV 2 Fyn tirsdag d. 3. november fra klokken 18.30.