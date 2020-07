Fra Fyn til Nordjylland: Nyfødt sæl har fanget en biologistuderendes opmærksomhed

- Den plaskede lige anderledes i vandet, end den plejer, udbryder Cecilie Ballegaard Thuelund, lige som interviewet skal til at tage sin begyndelse.

Hendes begejstring og entusiasme omkring sæler er svær at tage fejl af. De sidste 14 dage har hun været en fast bestanddel af terrassen på Nordsøen Oceanarium, hvor hun har observeret sælernes bassin.

Jeg elsker det. Tiden flyver, når jeg gør det, og jeg bliver bare helt grebet af at sidde og følge med i, hvad de laver. Cecilie Ballegaard Thuelund, biologistuderende, Syddansk Universitet

Om natten 20. juli fødte den spættede sæl Maria en ny unge, og det er netop derfor, at Cecilie Ballegaard Thuelund fra Fyn lige nu er i Nordjylland.

Speciale om sælers interaktion

Cecilie Ballegaard Thuelund studerer biologi ved Syddansk Universitet. Efter sommer tager hun hul på sit speciale i marine-pattedyr, og det er derfor hun observerer den nyfødte sælunge i Hirtshals.

- Jeg undersøger, om den her nyfødte sælunge laver lyd under vand, og hvordan den interagerer med sin mor særligt lige efter fødslen. Vi lavede et tilsvarende forsøg for fire år siden, hvor vi fandt ud af, at de laver lyd, men vi skal bruge noget mere data for at få det bekræftet, forklarer Cecilie Ballegaard Thuelund.

Hun observerer sælerne ved hjælp af mikrofoner både under og over vand – og samtidig noterer hun alle sine observationer.

- Eksempelvis hver gang den laver lyd på land, så har man faktisk en adfærd fra moren, der responderer på lyden ved at rulle om på siden, så ungen kan dige, fortæller hun.

Nordjylland rundt i fritiden

Det er dog ikke kun sælerne, der har fået Cecilie Ballegaard Thuelunds opmærksomhed.

For ved siden af sæl-studierne har hun rejst Nordjylland tynd i sin campervan.

- Der er jo mange flere steder heroppe, end man lige forventer. Der er jo de her klassikere som Skagen og Blokhus, man har hørt om. Men jeg er blevet helt forelsket i naturen her. Og Bulbjerg! – det har jeg aldrig hørt om, siger hun.

På land ligner det ikke, den overhovedet nogensinde kan flytte sig nogle steder. Men så snart den er i vand, så er den bare som en sæl. Cecilie Ballegaard Thuelund, biologistuderende, Syddansk Universitet

Men udover at lade sig forbløffe af den nordjyske natur, har den nyfødte sælunge også gjort indtryk.

- På land ligner det ikke, at den overhovedet nogensinde kan flytte sig nogle steder. Den kan ikke finde ud af sine luffer, den kan ikke vende dem rigtigt, den kan ikke rigtigt noget som helst. Men så snart den er i vand, så er den bare som…… som en sæl, siger hun.