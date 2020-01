Fynske fiskere er sejlet til stor protestaktion i Aalborg

En protestflåde på cirka 40 fiskekuttere sejlede i morges klokken fire fra Hals til Aalborg.

Blandt dem var en række kuttere fra Bagenkop, hvor fiskerne er utilfredse med et forslag om at opsætte kameraer på fiskekutterne til at overvåge fangsten.

- Vi skal have kamera ombord. De siger godt nok, at det er for at filme fiskene, men vi håndterer dem jo og kommer også med. Forestil dig, at de satte et kamera op på toilettet og så sagde, at det var for at filme toilettet. Men vi skal jo også på det og så bliver vi også filmet, sagde fisker Mads Kølle tidligere på ugen.

Missionen for dagen er klar. Fiskerne ønsker ikke at have kameraovervågning på deres fiskefartøjer i Kattegat, så derfor er de i samlet trop sejlet til Aalborg for at mødes med fiskeriminister Mogens Jensen (S).

S: Vi vil ikke genere fiskerne

Det fynskvalgte folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S), har over for TV 2/Fyn understreget, at det ikke handler om at overvåge fiskerne på deres arbejde.

- Vi sørger for, at kontrollen bliver langt mere tidssvarende, bæredygtig og måske i virkeligheden også, at det generer fiskerne mindre, end det gør i dag, siger han.

I Aalborg Kongres & Kultur Center er der i formiddag stormøde arrangeret af Danmarks Fiskeriforening. Her skal man blandt andet tale om de nye regler for kameraovervågning på fiskekuttere i Kattegat. Fiskeriminister Mogens Jensen og Folketingets fødevarevareudvalg deltager i mødet.

- Hvis ministeren vil have et kamera i sin ministerbil, så skal jeg også nok tage det her på kutteren, har fisker Mads Kølle sagt til TV 2/Fyn.

