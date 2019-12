Vilde heste fra Langeland skal redde nordjysk natur

I næsten to årtier har vilde heste sørget for at pleje naturen på Sydlangeland. Men nu flytter nogle af dem hjemmefra for at hjælpe til i det nordjyske.

Her er en flok af racen Exmoor blevet sluppet løs i et 225 hektar stort område i Skinbjerg nord for Rold Skov.

Læs også Sjælden fisk fundet død på fynsk strand

Målet er, at de skal genskabe naturtypen overdrev, der er kendetegnet ved at være mere lysåbent og fyldt med blomster, sommerfugle og andre insekter, fortæller skovfoged i naturstyrelsen Leif Kogsgård Lyngsø.

- De er rigtig gode til naturpleje. De er nøjsome og robuste, og de kan klare det derude. Selv i snevejr kan der stå sne på ryggen af dem, uden af det smelter, så godt isolerede er de, siger han til TV 2 Nord.

Bedre end kvæg

De vilde heste kan leve af buske og planter. På den måde sørger de for, at der også er mad til andre dyr, og at områderne ikke gror til og forbliver åbne.

Læs også Eksotisk og farvestrålende fugl breder sig på Fyn

Faktisk er hestene bedre til at vedligeholde naturområder end kvæg og andre drøvtyggere, fordi de godt kan spise planter, der ikke er nok næring i – så spiser de bare mere for at opveje det, og det kan drøvtyggere ikke.

Hestene klarer sig selv stort set uden menneskers indblanding. Kun hvis de bliver syge, eller der skal skiftes ud i flokken, er der nogen, der blander sig. Foto: TV 2 Nord

Lever uden indblanding fra mennesker

Selvom hestene er indhegnede, bliver de kaldt vilde heste, fordi de lever med så lidt indblanding fra mennesker som muligt.

Da dem på Langeland blev sat ud i 2003, var det første gang i 6.000 år, der var vilde heste i Danmark.

Læs også Unik naturoptagelse: Havørn æder hare

Ligesom hos de fynske heste vil der også være offentlig adgang til naturområdet i nordjylland, hvis man følger reglerne for området.

De lyder blandt andet på, at man ikke må fodre hestene, samt at man for sin egen sikkerhedsskyld og hestenes skyld skal holde afstand.