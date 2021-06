26-årig dømt for vanvidsbilisme – kørte mod færdselsretningen på Storebæltsbroen

- Jeg finder dem meget påvirket af stofferne, og føreren har ikke bukser på, sagde politibetjenten.

Den dømte aflagde også forklaring i retten. Han talte meget hurtigt, og både dommer og anklager måtte bede ham om at gentage dele af forklaringen, så det stod helt klart, hvad han mente.

Den 26-årige fortalte, at han ikke kunne huske, hvad der var foregået.

- Jeg har været meget påvirket, sagde han, og fortalte at han sammen med en kammerat havde kørt sin ekskæreste til en adresse på Fyn, og at han derefter ikke kan huske noget.

- Hvad der skete derfra, kan jeg ikke huske, fordi jeg spiste de dér benzodiazepiner, og så vågner jeg op i Storstrøms Fængsel, fortalte han.

Den 26-årige nægtede sig skyldig i at have kørt mod færdselsretningen, men efter at have set optagelserne fra bomanlægget ved Storebæltsbroen, sagde han:

- Ja, det er godt nok dumt, det er jeg også ked af. Hvis jeg havde været ved mig selv, så havde jeg aldrig gjort det.

- Jeg kan jo godt se, at det er mig på billederne. Jeg kan ikke huske, at jeg er blevet stoppet af politiet, og jeg kan ikke engang huske, at jeg havde min hund med i bilen, sagde den 26-årige.

Bragte andres liv i fare

Noget af det, anklager Laura Rahbek lagde vægt på i sagen, var, at den 26-årige havde bragt andres liv i fare ved sin kørsel.

- Der er ikke tvivl om, at det både er en særlig hensynsløs kørsel, og at man udsætter andre folks liv og førlighed for fare, sagde anklager Laura Rahbek.