59-årig fynbo dræbt - ramt af tog i fuld fart

Søndag aften klokken 20.43 skete en tragisk ulykke på togskinnerne ved Kværkeby Stationsvej i Fjællebro øst for Ringsted.

Her var flere jernbanemedarbejdere ude på sporet for at lave en opgave, da et tog fra Ringsted kom kørende i fuld fart og ramte en person. Det oplyser Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Der er tale om en 59-årig mand fra Fyn, som ifølge politiets oplysninger var en erfaren medarbejder indenfor sporarbejde. Manden døde på stedet, og de pårørende er underrettet.

Da manden var på arbejde, mens ulykken skete, blev Arbejdstilsynet tilkaldt med det samme. Arbejdstilsynet og Midt- og Vestsjællands Politi foretog flere undersøgelser på stedet for at komme nærmere, hvad der er gået galt.

Det betød forstyrrelser af togtrafikken, da al togdrift mellem Ringsted og Køge blev indstillet. Undersøgelserne var ifølge Martin Bjerregaard færdige omkring klokken 00.45.

Hvad der præcis er sket, kan politiet ikke svare på endnu.

- Fra politiets side laver vi de første undersøgelser og afhører de personer, der kan bidrage til at finde ud af, hvad der er sket. Lokomotivføreren er selvfølgelig afhørt og testet for alkoholpåvirkning. Der var ikke noget at komme efter der. Arbejdstilsynet går så spadestikket dybere og undersøger, hvordan arbejdet er tilrettelagt og om arbejdsforholdene har været forsvarlige, siger Martin Bjerregaard.

På baggrund af de undersøgelser udarbejder Arbejdstilsynet en rapport, som politiet får på et senere tidspunkt.

- Sådan en rapport kommer som regel med en konklusion, som politiet og politiets jurister kigger på og derudfra vurderer, om der er nogen, der har svigtet deres ansvar, og om der er grund til at rejse tiltale, siger Martin Bjerregaard.