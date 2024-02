Automatisk fartkontrol er ikke så automatisk som man skulle tro

En ny automatiseret fartkontrol blev kort før jul indført på Storebæltsbroen.

Kontrollen registrerer bilisternes nummerplader, hvis der køres for stærkt.

En ordning, der har været mere end fire år undervejs.

Men nu viser det sig, at den automatiserede fartkontrol tilsyneladende slet ikke er så automatisk, som det ellers har været udlagt som.

Man modtager i hvert fald ikke automatisk en fartbøde i sin e-boks, hvis man som bilist overskrider den tilladte hastighed.

Helt konkret er der tale om en strækningskontrol, som ved hjælp af tre kameraer registrerer din nummerplade over den 17 kilometer lange strækning. Derefter kan systemet udregne, om du holder en gennemsnitsfart under det tilladte.

Sendes manuelt

Men da det ikke er politiet, der har opsat den nye fartkontrol, men Sund og Bælt, lander hastighedsmålingerne heller ikke automatisk i politiets system.

Det vil sige, at hvis bilister på Storebæltsbroen overskrider den tilladte hastighed, er det i stedet Sund og Bælts system, der registrer det. Herefter sender Sund og Bælt manuelt en civil anmeldelse afsted til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Herefter skal en medarbejder ved politiet behandle anmeldelsen og vurdere, om der skal sendes en bøde.

Det oplyser Sund og Bælt i en mail, hvor det forlyder, at den manglende automatisering skyldes tekniske problemer:

- Det skyldes, at politiet ikke på nuværende tidspunkt kan integrere fartkameraerne i deres system.

TV2 ØST har flere gange forsøgt at få det bekræftet af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Rigspolitiet. Men det har endnu ikke været muligt at lave et interview med politiet om hastighedskontrollen.

I et skriftlig svar, som følge af en anmodning om aktindsigt, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at "politikredsen har modtaget anmeldelser af 31 bilister for overtrædelse af hastighedsbestemmelserne på Storebæltsbroen".