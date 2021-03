Broløbet klar med ny dato - og en i reserve

Der er godt nyt for de løbere, der havde set frem til at nyde udsigten fra Storebæltsbroen 29. maj.

Hvis coronasituationen til den tid fortsat ikke tillader, at arrangementet kan gennemføres, er der nu en ny dato på plads.

- Nu har jeg i lang tid været rigtigt optimistisk, men jeg må nok sige ,at jeg er blevet mindre optimistisk, og så er det godt at have en dato i baghånden, lyder det fra Per Hansen, der er løbsleder på Broløbet Storebælt.

Ny dato hedder 11. september

Han fortæller, at det har været det muliges kunst at finde en dag, hvor der passer ind i afviklingen af trafikken at spærre kørebanerne af og lade løberne komme til.

Den nye dato hedder 11. september, men den bliver altså kun aktuel, hvis det ikke er muligt at afholde løbet 29. maj.

- Jeg håber fortsat, at vi kan løbe i maj, men hvis det bliver i september, får man en helt unik løbetur henover broen, for i september kan man få lov til at løbe hen til Sprogø og tilbage ned på landfæstet, så man kan komme ned og se broen nedefra, inden man så løber videre mod Nyborg, så det kan blive en helt fantastisk tur, siger Per Hansen.

Refundering eller overflytning

For de der har sikret sig et startnummer til broløbet 29. maj, og som enten ikke har lyst eller plads i kalenderen til at løbe den 11. september, er det muligt at få refunderet startgebyret.

Hvis man gerne vil løbe til efteråret, bliver ens startnummer overført til september.

Den 5. april bliver det endeligt besluttet, om broløbet bliver flyttet til september eller ej.

Broløbet skulle oprindeligt have været afholdt sidste år, hvor Storebæltsbroen kunne fejre, at det var 20 år siden, at den åbnede for vejtrafikken. Løbet blev dog aflyst på grund af corona.

