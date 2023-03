Efter 13 års kamp får Karoline sin undskyldning: - Det betyder meget

- Ja, nu må vi se.

Lyder det skeptisk fra Karoline Olsen, da hun får overbragt nyheden om, at hun nu får en officiel undskyldning fra den danske stat.

I 13 år har hun ventet på en undskyldning for, at hun blev tvangssteriliseret og anbragt på Sprogø, og derfor skal hun også have bekræftet beskeden et par gange, før hun tror på det. I dag glæder hun sig dog over nyheden.

- Det takker jeg meget for, fordi jeg har ventet i så mange år. Jeg havde ønsket, at min mand levede, så han også kunne glæde sig over nyheden, lyder det fra 92-årige Karoline Olsen.

Da Karoline Olsen var ung, blev hun erklæret åndssvag, og derfor blev hun også steriliseret mod sin vilje. Dengang var der en lov i Danmark, som gjorde det muligt at sterilisere åndssvage for at ’sikre en sund befolkning’.

- Min mand ville gerne have børn, og det ville jeg også. Men hvad skulle jeg gøre? De har ødelagt mig. Jeg er ikke den, som jeg skulle være, fortæller Karoline Olsen.

Sidenhen blev hun anbragt på Sprogø, hvor der var en anstalt for kvinder, der blev vurderet som svagt begavede eller at have det, man dengang anså som en ’defekt, uregerlig og løssluppen moral’ – også kaldet ’moralsk åndssvage’.

- Jeg var så hysterisk på Sprogø, at de måtte spænde mine ben og hænder. Så ligger man der, til man opfører sig ordentligt, fortæller hun.

Tager turen til Danmark for undskyldning

Men nu kan beskeden om en undskyldning tænde et lys i det mørke, der har hængt over hende i alle de år.

- Undskyldning betyder jo meget, fordi Danmark skal vide, hvordan det var at leve under de forhold. Regeringen skal vide, at de ikke kan ødelægge mennesker, som kan klare sig selv, forklarer Karoline Olsen.

Undskyldningen kommer på baggrund af en historisk udredning af sær- og åndssvageforsorgens institutioner, som den tidligere regering igangsatte i 2020.

Den har afdækket alvorlige svigt og overgreb i form af blandt andet tvangssterilisation, vold og seksuelle overgreb mellem 1933 og 1980. Undersøgelsen blev offentliggjort i 2022.

Nu har Social-, Bolig- og Ældreministeriet oplyst, at der kommer en officiel undskyldning:

- Den tidligere regering igangsatte en historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner. Den kastede lys over et af de mørkeste kapitler i Danmarkshistorien. Nu vil regeringen sige undskyld til de tidligere anbragte, oplyser ministeriet.

Undskyldningen kommer samme år som 100-året for oprettelsen af kvindeanstalten på Sprogø, og for Karoline Olsen betyder undskyldningen et punktum:

- Nu kan jeg lægge det bag mig, for så har jeg gjort det, jeg kan gøre. Så kan jeg ikke gøre mere, siger Karoline Olsen.

Hun har boet i Sverige i 66 år, og selvom undskyldningen kan falde sammen med en 93-års fødselsdag, har hun planer om at tage til Danmark, når undskyldningen kommer.

