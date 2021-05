Efter tragisk togulykke: Stor øvelse på Storebæltsbroen vil påvirke trafikken

Under øvelsen vil den vestgående kørebane på Storebæltsforbindelsen være forbeholdt øvelsesdeltagerne og derfor være spærret for al anden trafik. Trafikken vil blive omlagt til den østgående kørebane, således at færdsel kan passere i begge retninger.

Der vil dog i kortere perioder være behov for også at lukke den østgående kørebane. Det kan betyde en kort ventetid for bilister, der skal passere broen under øvelsen.

Bilister, der passerer Storebæltsforbindelsen, vil også opleve, at der vil være en del redningskøretøjer til stede redningspladsen på Sprogø.

De indgår også i øvelsen, lyder det i pressemeddelelsen.