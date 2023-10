Gigantisk kran skal gennem Storebælt - sådan kommer den under broen

Når kæmpekranen Thialf den 18. oktober efter planen skal slæbes under Storebæltsbroen, så er der tale om en enorm operation, der skal sikre, at kranen kommer ind i Østersøen uden at ramme den vigtige danske bro.

- Han er så høj, at passagen af Storebælt er svær. Så det kræver en hel del koordinering at få alt til at glide glat, siger kommandørkaptajn Niels Pind, chef for Søværnets Overvågningsenhed, der via VTS Storebælt har taget sig af planlægningen.

VTS Storebælt tager sig af den daglige trafikafvikling gennem bæltet.

Niels Pind oplyser, at passagen kun gennemføres, hvis vind og strøm arter sig.

- Det er en usædvanlig operation at få noget så stort under broen. Det sker kun nogle få gange om året, siger han.

Sænke sig længere ned i havet

Helt konkret vil kranen ved passagen sænke sig længere ned i havet, så den ikke vil være helt så høj som normalt.

Dybden og strømmene i Storebælt er dog afgærende også i dette tilfælde.

- Det kan være, at kursen skal ændres undervejs, og derfor er der også en repræsentant for rederiet, en forbindelsesofficer til lodsen på skibet og en kontakt til Søfartsstyrelsen klar i vagtrummet foruden det normale vagthold, når kranen passerer, siger kommandørkaptajn Niels Pind, chef for søværnets overvågningsenhed.