Historisk bolig på ø i Storebælt til salg

En af øens største arbejdspladser

Selvom Danmark blev befriet i maj 1945, kunne fyrpersonalet stadig mærke de historiske vingesus på nærmeste hold.

For frygten for russerne under den kolde krig betød, at der blev etableret en såkaldt udkigstjeneste rundt omkring i Danmark for at overvåge russiske skibe, der kunne nærme sig med atomvåben. Derfor blev der ved foden af fyret på Omø opført en overvågningsbygning med en ifølge Else Trier ekstrem god kikkert.

- I den periode begynder man at rekruttere lokale til at overvåge skibstrafikken og indrapportere vejrforholdene, så der er faktisk ansat mellem seks og otte personer i perioden fra 1961 til 1992, hvilket gør det til en af øens største arbejdspladser, siger Else Trier.