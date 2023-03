Karoline blev tvangsteriliseret og anbragt på Sprogø: - De tog det vigtigste fra mig

Christian Keller var overlæge ved De Kellerske Anstalter i Brejning. Hovedsædet blev opført 1899-1901 ved Brejning ud til Vejle Fjord. Christian Keller var fortaler for at anbringe åndssvage på anstalter, da han mente, at de udgjorde en fare for samfundetFoto: Det Kongelige Bibliotek.

Foto: Det Kongelige Bibliotek