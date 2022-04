Rock Nalle får museum: - Der er en ting eller to, jeg kunne have undværet

Montren med priserne og statuetterne gemmer også på et par af musikerens gamle sko – eller rettere sagt, Kim Larsens sko, fortæller Rock Nalle. For under en optræden i Holstebro i 1970’erne kom Gasolin' forbi, og Kim Larsen henvendte sig:

- Han (Kim Larsen, red.) kom derned, og jeg havde de hvide sko på, og så siger han: De er smarte de sko. Giv mig dem, genfortæller Rock Nalle og tilføjer:

- Jeg sagde først nej. Så skulle jeg jo køre hjem i strømpesokker. Men det endte med, at han fik dem – for vi lavede en handel: En melodi per sko.

Kim Larsen fik skoene, og et halvt år efter kom der et kassettebånd retur med to sange på.

- Det blev til en guld- og en sølvplade for "Amanda", siger Rock Nalle og tilføjer med et skævt lille smil:

- Det var en god bytter. Jeg har også tit ærgret mig over, jeg ikke havde 12 par, så jeg kunne have fået til en hel LP.

Når han står der omgivet af minderne, er det svært ikke at være stolt, fortæller han:

- Jeg er stolt at det hele - der er selvfølgelig en ting eller to, jeg godt kunne have undværet – men ellers er jeg stolt af det hele.