Russisk fartøj observeret på vej gennem Storebælt

Sent fredag aften sejlede det russiske forskningsskib Akademik B. Petrov under Storebæltsbroen på vej sydpå. Det bekræfter Forsvarskommandoen overfor TV 2.

Skibet blev tidligere på fredagen set på vej gennem Kattegat.

Skibet kan spores, da det har tændt sine såkaldte AIS-sendere.

Ifølge skibssporingstjenesten Marinetraffic sejlede Akademik B. Petrov under Storebælt klokken 23.51, hvorefter det natten igennem er fortsat sydover gennem Langelandsbælt og videre gennem Femern Bælt.

Lørdag formiddag befandt forskningsskibet sig syd for Gedser Fyr, hvor det ifølge skibssporingstjenesten Marinetraffic bevægede sig i østlig retning med 7,7 knob.

Flere russiske skibe set

Foruden Akademik B. Petrov er flere andre skibe fra den russiske flåde senest blevet observeret i Kattegat, oplyser TV 2.

Netop nu befinder det russiske eftersøgnings- og redningsskib Nina Sokolova sig således i Kattegat nord for Læsø i Aalbæk Bugt. Det samme gør den russiske olietanker, KOLA.

Senest har TV2 Nord rapporteret, at der ydermere har befundet sig to russiske krigsskibe i Aalbæk Bugt på omtrent samme position 20 kilometer nord for Læsø. Disse fartøjer har imidlertid ikke tændt for deres AIS-senere og kan derfor ikke ses hos skibssporingstjenesterne.

De russiske flådefartøjer har opholdt sig i internationalt farvand i Aalbæk Bugt siden søndag.

Forsvarskommandoen bekræftede torsdag over for TV2 Nord, at Søværnets inspektionsskib Thetis torsdag i den forgangne uge har "været ude for at vise, at man er til stede i området".

For to dage siden gik en russisk ubåd gennem Storebælt med kurs på Østersøen med et dansk patruljeskib i hælene. Ubåden blev observeret i følgeskab med følgeskibet Sergey Balk.

Baseret på følgeskibets position, er ubåden siden fortsat til Kaliningrad.