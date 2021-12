Sættevogn hang ud over Storebæltsbroen og tabte julegaver i vandet

Men da lastbilen var kommet i sikkerhed ved betalinsanlægget i Korsør, var der kun få pakker tilbage i lasten.

Uheldene medførte ikke, at broen mellem Sjælland og Fyn skulle lukkes, mens der blev ryddet op på strækningen, fordi begge uheld med forsagthed kunne passeres.



Til gengæld blæste det så meget op, at Sund & Bælt besluttede at lukke Storebæltsbroen for al biltrafik på grund af storm fra klokken 04.16 til 04.50