Storebælt opsætter vindafskærmninger for at forebygge uheld

Hvis du kører over Storebæltsbroen, har du måske lagt mærke til noget nyt.

For Sund & Bælt, som står for den daglige drift af broen, er ved at opsætte vindskærme, der skal mindske uheld på strækningen.

Det er især ved pylonerne og ankerblokkene, at uheldene sker, da kraftig vind kan give en pludselig bevægelse i køretøjet og forårsage uheld. Det går særligt ud over vindfølsomme køretøjer, der kan skabe farlige situationer og kø, hvis de vælter.

- Afskærmningerne vil ikke stoppe vinden fuldstændig, men vores undersøgelser viser, at trafikanterne ikke vil opleve de kraftige vindstød fra siden, når de passerer pylonerne og ankerblokkene, som de gør i dag, når vindafskærmningen er sat op, siger teknisk chef i Sund & Bælt, Kim Agersø Nielsen, i en pressemeddelelse.



Skal leve op til broens æstetik

Vindafskærmningerne strækker sig over 20 meter på hver side af pylonerne i en højde på op til 3,5 meter over kørebanen.

Materialet er testet i en række vindtunnelforsøg og udvalgt, fordi det har den længste holdbarhed og kræver mindst vedligeholdelse. I opsætningen af afskærmningerne er der ifølge Sund & Bælt taget hensyn til broens æstetik.