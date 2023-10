Storebæltsfærge skulle være et vartegn - nu bliver den skrottet

Borgmesteren undsiger dermed Socialdemokraterne i byrådet, der med en sidste økonomisk redningskrans til skibet i færgelejet ved Storebæltsbroen.

- Den skal bruges som et vartegn. Det er kulturarv, og det vil vi gerne have, at færgen stråler af igen, siger Sofie Janning, der er gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Slagelse.

I øjeblikket er der ingen stråleglans over den gamle færge, der i en årrække har fungeret som diskotek i Aarhus. Man skal faktisk have beskyttelsesdragt på for overhovedet at gå ombord.

Forklaringen kommer om lidt.