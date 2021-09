Tågelys kan være farlige i trafikken - husk både at tænde og slukke dem

Årstidens tætte tåge kræver ekstra opmærksomhed, lyder det fra flere politikredse.

- Det er rigtig vigtigt, at bilister husker at tænde deres tågebaglygter, når forholdene er til det. Og det er de fleste også gode til. Men det kniber meget mere, når det handler om at huske at slukke dem igen, fortæller Thomas Tarpgaard, der er vicepolitiinspektør og leder af færdselsafdelingen i politikredsen.

Baglygterne kan være farlige

Problemstillingen gælder både for tågeforlygter og for tågebaglygter. Men politiets opmærksomhed retter sig især mod tågebaglygterne, fordi de kan udgøre fare for andre i trafikken.

- Hvis du ikke tænder tågebaglygterne i tæt tåge, så siger det næsten sig selv, at det er en sikkerhedsrisiko, at det kan ende i uheld, fordi man næsten kan være umulig at se i en tågebanke. Men kører du med tågebaglygterne tændt udenfor tågebankerne, så kan det forveksles med bremselys - og det kan også være farligt, siger han.