Trafikanter advares inden løb på Storebæltsbroen

Første lørdag er den 4. september, hvor Storebæltsbroen skal lægge asfalt til det første store sportslige arrangement siden coronapandemiens udbrud. Her er det cykelløbet Aarhus-Odense-København, der skal forcere stigningen over Østbroen, der peaker 65 meter over havets overflade mellem Sprogø og Sjælland.



Denne dag er det kun trafikken i retningen mod Sjælland, der bliver generet. Kun et spor vil være farbart for biler, og hastighedsbegrænsningen reduceres til 80 kilometer i timen. Derimod vil der være normal trafik med 110 kilometer i timen i de to spor i retningen mod Fyn under cykelløbet.

- I denne periode vil det langsomme spor og nødsporet være dedikeret til cykelløbet, oplyser Sund & Bælt på Storebæltsbroens hjemmeside. Sund & Bælt forventer, at sporene inddrages til cykelløb fra klokken 13.30 til omkring klokken 20 samme dags aften.

Blot en uge senere er det så Broløbet Storebælt, der skal gennemføres for ottende gang i broens 23-årige virke.

Broen lukkes helt

Hele motorvejsstrækningen fra Halskov til Knudshoved omlægges i den anledning til landevej med et spor i hver retning og en hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen. Således kommer bilerne til at køre i begge retninger i broens to nordlige spor, imens op mod 15.000 løbsdeltagere til broløbet forventes at passere forbi i de to sydlige spor.