Udenlandsk tyvebande anholdt for tyverier på byggepladser

En udenlandsk tyvebande bestående af seks mænd blev natten til søndag taget på fersk gerning og anholdt på stedet, mens de forsøgte at stjæle værktøj fra en byggeplads.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Der er tale om nogle folk, som opererer bredt Anton Havegård, vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Anholdelserne fandt sted på Midtfyn og sker som et led i et målrettet samarbejde mellem Udlændingekontrolafdelingen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Fyns Politi, der skal forhindre grupper af omrejsende kriminelle i at berige sig på ulovlig vis.

Men hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vurderer vicepolitiinspektør Anton Havegård, at banden også har stjålet fra byggepladser på Sjælland og øerne.

- Der er primært blevet stjålet fra fynske byggepladser, men vi mener også, at de kan sættes i forbindelse til sager i vores politikreds. Det skal vi nu undersøge, siger Anton Havegård.

Selve efterforskningen blev påbegyndt af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som fulgte tyvebandens spors til Fyn, hvor de kunne anholde de seks udenlandske mænd i samarbejde med Fyns Politi.

- Der er tale om nogle folk, som opererer bredt – de er ikke stationære og flytter sig efter behov, og derfor arbejder vi på tværs af politikredsene. Så vi er meget tilfredse med det her lykkes, tilføjer Anton Havegård.

Efterlyser ejermænd til tyvekoster

Politiet skal nu forsøge at danne sig et overblik i de mange tyvekoster, som de har konfiskeret fra tyvebanden.

- Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor stort det her er i kroner og øre. Men lad os bare sige, at vi har fundet rigtig mange tyvekoster, og dem skal vi nu forsøge at placere i forbindelse med eventuelle gerningssteder. Nogle gerningssteder har vi en fornemmelse af, mens andre skal vi undersøge nærmere. Det arbejde kommer til at tage lidt tid, siger Anton Havegård.

I den forbindelse vil politiet gerne høre fra byggepladser – primært på Fyn, som har været udsat for tyverier de seneste fire uger.

- Man må gerne kontakte Fyns Politi, hvis man har været udsat for tyveri, siger Anton Havegård.

De seks anholdte personer fremstilles søndag i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Hvis man har oplysninger i sagen eller været udsat for tyveri, kan man kontakte politiet på telefon 1-1-4.