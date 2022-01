Varevogn væltede på Storebæltsbroen - nu lægger Sund & Bælt sag an

Det er anden gang, at Sund & Bælt lægger sag an i forbindelse med et færdselsuheld på Storebæltsbroen.

Den første sag stammer fra dagene før jul, hvor et vindfølsomt køretøj trodsede forbuddet og forulykkede på broen. Ingen af sagerne er dog endeligt opgjort, i forhold til hvor stort et beløb de vil blive sagsøgt for.

- Nu har vi fornylig ændret det sådan, at vi ikke længere fraråder at køre over broen med vindfølsomme køretøjer, når det blæser over femten meter i sekundet. Nu forbyder vi det, siger Lene Gebauer Thomsen og fortsætter:

- Derfor betyder det, at hvis man vælter derude i et vindfølsomt køretøj på et tidspunkt, hvor der er et forbud, og man forårsager skader på broen, eller vi får andre økonomiske tab i forbindelse med uheldet, så vil man blive holdt erstatningsansvarlig.

Sender signal til chaufførerne

Ifølge Lene Gebauer Thomsen sender erstatningskravet samtidig et signal til andre chauffører, som overvejer at køre over Storebæltsbroen i vindfølsomme køretøjer, mens der er udstedt forbud.

- Nu følger der en økonomisk konsekvens med, hvis man vælter, og det har fra vores side været et ønske om, at chaufførerne tænker sig om en ekstra gang, inden de kører, siger Lene Gebauer Thomsen.