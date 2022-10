Christian reddede et liv: 30 minutter efter stod han igen på banen

Christian Blittrup fra Aarhus-bydelen Højbjerg skal til at spille sin første badmintonkamp i et år.

Det foregår i Dalum-Hallen og han er fuldt fokuseret. Men ti minutter før kampen begynder hans mobil at vibrere.

Hjertestop 470 meter væk.

Christian Blittrup kigger på sin kone, Tanja Blittrup, som han skulle til at spille mix double-kamp med.

- Jeg siger til min kone, at hun må få udsat kampen, for der er hjertestop. Og så løber jeg, så hurtigt jeg kan.

Død i 25 minutter

Christian Blittrup er tilmeldt som hjerteløber, hvor man får en notifikation, hvis der er et hjertestop i nærheden.

I dette tilfælde er der lidt over 400 meter fra hallen på Mejerivej til byggepladsen på den gamle papirfabrik ved Dalumvej. En håndværker har fået hjertestop i fire etagers højde.

- Jeg ankommer samtidig med lægebilen, hvor en anden håndværker er i gang med at give hjertemassage. Jeg tager så over fra ham, og vi er i gang i cirka 25 minutter, fortæller Christian Blittrup, som tog turen i sin bil.

Den bevidstløse håndværker får tre gange stød fra en hjertestarter. Og til sidst lykkes det. Pulsen kommer tilbage, og manden bliver kørte mod Odense Universitetshospital med politieskorte.

Kort efter står Christian Blittrup igen i hallen. Han har nu 30 minutter, til han skal i kamp.

- Det er rigtig svært at skulle omstille sig. Der står man lidt shaky og har det lidt i baghovedet. Der var mange i hallen, der så, at jeg løb afsted og derfor også mange, som kom hen og snakkede med mig. Jeg tror, at den bedste måde at bearbejde sådan noget her på, er at snakke om det.

Tog guldet med hjem

Denmark Open var Christian Blittrups første turnering i over et år. Sidst, han var på banen, var til VM i 2021 i kategorien 35+. Desværre sprang han dengang korsbåndet.

På trods af det – og oplevelsen som hjerteløber – lykkedes det for Christian og Tanja Blittrup at tage guldet med hjem til Højbjerg Badminton Klub.

- Det har sgu været en meget god weekend, siger Christian Blittrup med et lille grin, inden han bliver mere alvorlig.

- Livet bliver sat i relief. Det, jeg er allermest glad og stolt over, er, at vi har fået liv i en person. Det har endnu engang bekræftet, at hjerteløber-konceptet kan have en altafgørende betydning. Det er ikke første gang, at jeg har vundet guld, men det er første gang, at jeg har reddet et liv. Så det betyder sgu meget.