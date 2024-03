Karens pung dukkede pludselig op efter 50 år i skjul

En usædvanlig "opgave" er havnet hos Naturhistorisk Museum i Aarhus.

To gamle punge er dumpet ned på presse- og kommunikationsansvarlig Michael Lindskau Nielsens bord. De blev for nylig fundet i en skakt, hvor de formentlig har ligget i omkring 50 år.

Nu er et stykke digitalt efterforskningsarbejde gået i gang for at finde ejerne - eller deres efterkommere. For hvordan var pungene mon havnet i skakten, og hvem er de to kvinder, som sandsynligvis har ejet pungene?

Det har Michael Lindskau Nielsen sat sig for at finde ud af. Han delte onsdag billeder og oplysninger om fundet på Facebook og Instagram, og det har allerede givet stor respons.

- Folk har været rigtig søde til at dele og kommentere, flere er gået i "detektiv-mode" for os, og de er overraskende dygtige, fortæller Michael Lindskau Nielsen til TV2 Østjylland.