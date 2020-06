Pludselig var Steffen helt lammet: Nu kan han "tale" igen

53-årige Steffen Ploug levede et aktivt liv i Vester Hæsinge i Faaborg-Midtfyn Kommune og satte en ære i sit job som pedel, men alt ændrede sig en oktobernat sidste år.

Han vågnede ikke op, og datteren fandt ham nærmest livløs i sengen om morgenen.

Da han kom til os, kunne Steffen kun styre sine øjne og med dem svare ja eller nej. Lone Baun Madsen, talepædagog, Hammel Neurocenter

- Steffen fik en blodprop i hjernestammen og var lam i hele kroppen. Men hans storehjerne er upåvirket, så han er sig selv med tanker, følelser og et behov for at udtrykke sig, fortæller talepædagog på Hammel Neurocenter Lone Baun Madsen til TV2 Østjylland.

Steffen Ploug har altid været et familiemenneske. Han har brugt mange af sine vågne timer på oplevelser med blandt andre sine to børn. Foto: TV2 Østjylland

Lammet, men mentalt helt med

Steffen Plougs genoptræning foregår i øjeblikket på Hammel Neurocenter, og der kan i tilfælde som hans være lang vej.

Han blev nemlig ramt af noget nær den sværeste og mest modbydelige hjerneskade. Han er totalt lammet, men mentalt helt med.

Det betyder, at han især i den første tid havde en masse ord og tanker, han ønskede at give udtryk for. Men han kunne ikke.

- Da han kom til os, kunne Steffen kun styre sine øjne og med dem svare ja eller nej. Nu kan han med hjælp fra en staveplade og en computer meget mere, siger Lone Baun Madsen.

- For hans livskvalitet er de nære relationer vigtige, og for at pleje dem er kommunikation essentielt. Så den er det helt store fokusområde, fortsætter hun.

Steffen bruger meget tid foran computeren, for den er hans vigtigste livslinje til omverdenen. Han stammer fra Faaborg på Fyn og har derfor kommunikeret meget med familie og venner herfra via mail og sms. Foto: TV2 Østjylland

Nået mere end de fleste

Og på det område er Steffen Ploug unik. Han er på et halvt år nået længere, end de fleste.

Det har han gennem en ukuelig viljestyrke og en ubeskrivelig stædighed.

Selv er han helt klar i mælet, når han skal vurdere, hvor meget det betyder at kunne skrive sms'er, sende mails og 'tale' gennem computeren.

- Det er meget vigtigt, lyder det fra Steffen Ploug.

De forskellige teknologiske løsninger har Steffen Ploug strikket sammen i tæt samarbejde med civilingeniør på Hammel Neurocenter, Niels Andersen. Der har været en løbende udvikling i takt med, at han har kunnet mere. I begyndelsen fungerede alt med øjenstyring, så en hovedstyret mus og nu et trackboard. Til computeren er koblet en IR-modtager og sender, så Steffen kan styre sit tv fra den. Mange patienter får individuelle løsninger, der dækker deres behov. Det er en af de helt store styrker ved det østjyske neurocenter. Foto: TV2 Østjylland

Kører glade hjem fra besøg

Mindst lige så vigtigt har det været for den nærmeste familie på Fyn at holde kontakten til deres kære.

- Det er fantastisk, vi kan have den kommunikation, også når vi er langt fra hinanden. Steffens blodprop gør, at han er helt sig selv, men er hæmmet af, at kroppen ikke længere vil, som han vil, siger Steffens søster, Tina Ploug, til TV2 Østjylland.

- Hver gang vi har været på besøg hos Steffen i Hammel, er vi kørt glade derfra. Han har stadig sin personlighed og har bevaret humøret og sin humor, fortsætter hun.

Skal bevare håbet

For Tina Ploug og resten af den nærmeste familie har muligheden for at vide, hvordan Steffen har det, og hvad han går og tænker, været altafgørende.

Den har været med til at holde modet oppe hos dem alle.

Steffen er jo stadig ung og har et langt liv foran sig, og kommunen har sat sig ind i, hvad den kan gøre for ham. Tina Ploug, søster

- Hvis andre havner i vores situation, så er det vigtigt, at de bliver ved med selv at tro på det. Nogle gange kan håbet godt blive taget fra en, men det synes jeg ikke, der er nogen grund til, siger Tina Ploug, der gerne vil sende roser afsted til Hammel Neurocenter og især Faaborg-Midtfyn Kommune:

- Vi har fået meget hjælp. Steffen er jo stadig ung og har et langt liv foran sig, og kommunen har sat sig ind i, hvad den kan gøre for ham.

Tina Ploug havde dengang i oktober, hvor blodproppen skete aldrig troet på, at Steffen ville være nået dertil, hvor han er i dag lidt over et halvt år senere.

Vil lære at gå og tale

Både hun og de ansatte på Hammel Neurocenter tror på, at Steffen nok skal nå endnu længere.

- Han bliver ved med at prøve. Når vi siger til Steffen, at han skal øve sig ti gange, gør han det 100. Når vi tror, noget er for svært for ham, så kæmper han og lykkes, siger Lone Baun Madsen til TV2 Østjylland.

Snart er det især folk fra hjemkommunen Faaborg, der skal hjælpe Steffen.

Men de mange tekniske redskaber følger med, og optimismen er intakt hos hovedpersonen selv.

Næste mål er at kunne bruge et tastatur, og den helt store drøm er også klar.

- Jeg vil gerne lære at tale rigtigt og gå igen, siger Steffen Ploug til TV2 Østjylland.

