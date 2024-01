To dage før konkurs: Milliardærdatter med til at overtage nyt affaldsfirma

Timing undrer og bekymrer

Både sælgere og købere giver i samme meddelelse udtryk for, at det var en glædens dag den 17. januar, hvor handlen gik igennem.

Timingen i overtagelsen undrer og er bekymrende, mener TV 2s erhvervskommentator Ole Krohn.

- Det er et påfaldende personsammenfald mellem det nye selskab og Nordic Waste. Og timingen, at overdragelsen sker så tæt på konkursbegæringen, efterlader Østergaard-familien med endnu et forklaringsproblem, siger Ole Krohn til TV2 Østjylland.

Ifølge erhvervskommentatoren kan man ikke undgå at tænke på, om Nordic Waste-folkene har spekuleret i at starte på en frisk i et andet selskab.

Det kan ingen dog vide på nuværende tidspunkt, slår Ole Krohn fast.

- Men der kommer uden tvivl en meget omfattende undersøgelse af forløbet, hvor den her væsentlige opdagelse nok vil indgå.