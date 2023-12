- I projektet i Østrig har man præget unge eremitibiser til at flyve sydpå fra bjergområdet, hvor de er opfostret, til Toscana, hvor der er vådområder, som egner sig til vinterkvarter for arten. Noget er så gået galt i år, hvor 32 unge ibiser af egen drift er fløjet mod nord og har givet os en af de mest spøjse fugleoplevelser længe, siger ornitologen Henrik Haaning Nielsen fra Netfugl.dk til DOF.



Ifølge fotografen og ophavsmanden til et facebookopslag med de to ungfugle i snevejr, havde fuglene trods vejrforholdene ikke nogle problemer med at finde føde.