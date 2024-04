Asiatisk flyselskab indkøber fynske sommerfugle i hobetal

Det asiatiske flyselskab Singapore Airlines har lavet en aftale med den fynske chokoladeproducent Summerbird, om at servere de ikoniske sommerfugle-formede chokolader for passagerer.

Det skriver branchemediet Insideflyer.

I første omgang skal chokoladerne af amber-chokolade serveres for gæster på Premium Economy mellem København og Singapore. På sigt vil flyselskabet dog gerne begynde at servere andre varianter for kunder på Business Class også.

Indkøbet af de fynske chokolader er en del af flyselskabets cateringkoncept, som selskabet kalder "farm to plane". Det betyder, at der på ruterne rundt omkring i verden serveres lokale råvarer og delikatesser for passagerer.

- Partnerskabet med Singapore Airlines er en vigtig milepæl for os, og vi har fået en ideel partner, der lige som os sætter barren højt, når det gælder smagsoplevelser og kvalitet. Det er vores prisvindende Amber-chokolade, forklædt som en gylden sommerfugl og med fyld af karamel tilsat god vanilje, der i første omgang får luft under vingerne, siger Thomas Pedersen, salgsdirektør og partner hos Summerbird Organic.