Da Fyns Politi fredag morgen kom frem til en anmeldelse om et trafikuheld omkring Vissenbjerg på Fynske Motorvej, var der noget, som ikke helt stemte.

Ganske rigtig var der som anmeldt sket et trafikuheld, hvor en personbil var kørt op i en lastbil, hvorefter personbilen var snurret rundt og holdt i tredje spor med fronten mod kørselsretningen.

Men føreren af personbilen var ingen steder at finde. Han havde efterladt bilen tæt ved og var stukket af over de to vejbaner på motorvejen, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard.

- Men lidt godt politiarbejde og nogle hundefolk gør, at vi får snuset føreren op og anholdt ham for spirituskørsel, fortæller vagtchefen, der videre oplyser, at der er tale om en 30-årig mand fra Fyn.